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Де буде пиха, там буде і ганьба
Соломон
До теми
Останній рік Шевченкової поетичної творчости
Степан Смаль-Стоцький
Не тільки вчити поезію Кобзаря, але й вивчати її, розуміти до йоти, закликав академік Степан Смаль-Стоцький
09.03.23
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Минуле
379-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Вночі ворог завдав масованого удару 81 ракетою по об‘єктах критичної інфраструктури України
09.03.23
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Україна
Анабіоз
Олеся Ісаюк
Станом на даний момент багато хто внутрішньо “випав” у найбільш значущий чи найбільш звичний свій стан чи то в момент найсильнішої своєї травми і відчайдушно намагається “натягти сову на глобус”
08.03.23
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Галичина
«Цеглинки життя», знайдені на астероїді Рюґу, старші за Сонячну систему
Аналізи зразків, привезених з астероїда, показують, що цей космічний камінь містить певні необхідні для життя молекули амінокислот, структурних елементів життя.
08.03.23
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Наука
378-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донеччини
08.03.23
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Україна
Америка повернулася – і вона знову велика
Мирослав Чех
Перемога ще не є остаточною, але в Пекіні та Москві вже знають, що треба прислухатися до кожного слова Джо Байдена, бо жодного на вітер не кидає
07.03.23
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Дискурси
Роман Сельський: світові й українські горизонти у творчості
Любов Волошин
Цікаво простежити, як українськість Романа Сельського проглядається в особливостях його формально-пластичного вислову
07.03.23
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Минуле
377-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російські окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили понад 140 атак противника.
07.03.23
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Україна