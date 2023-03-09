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Тарас Шевченко
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Тарас Шевченко. 09.03.2023
Четвер, Березень 9, 2023 - 11:15
До теми
Останній рік Шевченкової поетичної творчости.
Степан Смаль-Стоцький
Не тільки вчити поезію Кобзаря, але вивчати її, розуміти до йоти, закликав академік Степан Смаль-Стоцький
09.03.23
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Минуле
«Цеглинки життя», знайдені на астероїді Рюґу, старші за Сонячну систему
Аналізи зразків, привезених з астероїда, показують, що цей космічний камінь містить певні необхідні для життя молекули амінокислот, структурних елементів життя.
08.03.23
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Наука
378-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донеччини
08.03.23
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Україна
377-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російські окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили понад 140 атак противника.
07.03.23
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Україна
Ноги ростуть із Росії
Юрко ТИМЧУК
Коли на східному кордоні України замість бутафорної стіни з’явиться рів із крокодилами, а росіяни страшитимуть своїх чад «паляницями», життя налагодиться; а поки що, як казав один президент, маємо те, що маємо.
06.03.23
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Україна
376-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках
06.03.23
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Україна
Шептицький і німецька окупація
Ігор Набитович
Професор Ігор Набитович – про широкопланові акції митрополита Андрея Шептицького із порятунку євреїв у роки Голокосту.
05.03.23
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Минуле
Сталін не помер вчора
Віталій Портников
Путін – це лише російське прагнення жити зі Сталіним. І з його відходом Росія нікуди не подінеться. Саме така Росія – агресивна, жорстока та самовдоволена
05.03.23
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Дискурси