Карпати-первоцвіт

Ноги ростуть із Росії

Юрко ТИМЧУК

Коли на східному кордоні України замість бутафорної стіни з’явиться рів із крокодилами, а росіяни страшитимуть своїх чад «паляницями», життя налагодиться; а поки що, як казав один президент, маємо те, що маємо.