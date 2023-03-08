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Карпати-первоцвіт
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В лісах Карпат починають квітнути первоцвіти
Середа, Березень 8, 2023 - 13:15
До теми
«Цеглинки життя», знайдені на астероїді Рюґу, старші за Сонячну систему
Аналізи зразків, привезених з астероїда показують, що цей космічний камінь містить певні необхідні для життя молекули амінокислот, структурних елементів життя.
08.03.23
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Наука
377-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російські окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили понад 140 атак противника.
07.03.23
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Україна
Ноги ростуть із Росії
Юрко ТИМЧУК
Коли на східному кордоні України замість бутафорної стіни з’явиться рів із крокодилами, а росіяни страшитимуть своїх чад «паляницями», життя налагодиться; а поки що, як казав один президент, маємо те, що маємо.
06.03.23
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Україна
376-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках
06.03.23
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Україна
Шептицький і німецька окупація
Ігор Набитович
Професор Ігор Набитович – про широкопланові акції митрополита Андрея Шептицького із порятунку євреїв у роки Голокосту.
05.03.23
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Минуле
375-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.
05.03.23
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Україна
Лауреати/ки перекладацької премії м. Штрален
До Дня письменника – приємна новина: престижну Літературну премію Мистецького фонду ПРВ (перекладацька премія м. Штрален ) цьогоріч присуджено п'ятьом перекладачам/кам з України, серед яких одна львів'янка.
04.03.23
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Штука
Тюльпан
Василь МАХНО
було безіменним вогнем було нерозвинутим плодом тепер він знає одне – бути вдячним за воду
04.03.23
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Дискурси