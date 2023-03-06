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Жаклін Гікк. Морський танок
Понеділок, Березень 6, 2023 - 11:15
До теми
375-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.
05.03.23
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Україна
Лауреати/ки перекладацької премії м. Штрален
До Дня письменника – приємна новина: престижну Літературну премію Мистецького фонду ПРВ (перекладацька премія м. Штрален ) цьогоріч присуджено п'ятьом перекладачам/кам з України, серед яких одна львів'янка.
04.03.23
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Штука
374-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Збройних Сил України відбили на них понад 150 атак росіян.
04.03.23
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Україна
Нові моделі проливають світло на походження життя
Вважається, що мідь була компонентом хімічних процесів, які могли призвести до виникнення життя. Нові дослідження вказують, що у час зародження життя її на поверхні Землі бракувало
04.03.23
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Наука
Протопровесінь
Юрко ПРОХАСЬКО
Марна справа прагнути впіймати сам початок чогось. Здебільшого він уже там, куди ти тільки замірився ввійти, і це він застає зненацька і розчаровує, і зачаровує твою зухвалість
03.03.23
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Дискурси
Виставка історичних стінописів Львова
Львівський муніципальний мистецький центр запрошує на відкриття виставки «Моя квартира скинула шкіру», яка супроводжується серією подій, присвячених реставрації та збереженню історичної спадщини.
03.03.23
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Штука
Рік «Історичного повороту» Німеччини
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Трохи більше року тому, 27 лютого 2022 року, бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц проголосив свою епохальну промову про «Історичний поворот» – Zeitenwende.
03.03.23
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У світі
373-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські загарбники не припиняють штурмувати Бахмут. Загалом на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби підрозділи Збройних Сил України відбили понад 85 атак російського ворога.
03.03.23
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Україна