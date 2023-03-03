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Казимир Малевич "Червоний хрест на чорному колі"
головна
Казимир Малевич "Червоний хрест на чорному колі" (1915)
П'ятниця, Березень 3, 2023 - 12:00
До теми
Рік «Історичного повороту» Німеччини
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Трохи більше року тому, 27 лютого 2022 року бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц проголосив свою епохальну промову про «Історичний поворот» – Zeitenwende.
03.03.23
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У світі
Страшний, іще страшніший
Андрій Кордіяк
Стисло про історію засобів впливу деструктивною пропагандою на суспільство: комунізм – нацизм – рашизм.
02.03.23
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Минуле
372-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російський ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках.
02.03.23
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Україна
Доброчесність посадовців і militant democracy
Михайло САВЧИН
Стосовно колаборантів треба, виходячи зі статті 4 Конституції, врегулювати порядок припинення їхнього громадянства України та особливості їх правового статусу із механізмами депортації до Московії
01.03.23
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Україна
The Dark Side of the Moon. 50 років
Лукаш Камінський
Альбом приніс музикантам Pink Floyd безсмертя і цілком незлі гроші. Його сила – це музика, з усією її магією, загадковістю та непередбачуваністю
01.03.23
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Дискурси
371-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої доби російські збройні угруповання вели активні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, підрозділи Збройних Сил України відбили понад 85 атак російського ворога.
01.03.23
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Україна
Стара шкіра, нова шкіра
Марія Бакало
Мені гордо за цей танець свободи, який ми танцюємо: «рухатись політично» значить «рухатись вільно», рух до вільності не можна здійснити лиш раз, бо (і кожен українець тепер добре це знає), коли забудеш танцювати цей танець, збагнеш, що тебе нема.
28.02.23
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Штука
370-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.
28.02.23
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Україна