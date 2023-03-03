Казимир Малевич "Червоний хрест на чорному колі"

Стара шкіра, нова шкіра

Марія Бакало

Мені гордо за цей танець свободи, який ми танцюємо: «рухатись політично» значить «рухатись вільно», рух до вільності не можна здійснити лиш раз, бо (і кожен українець тепер добре це знає), коли забудеш танцювати цей танець, збагнеш, що тебе нема.