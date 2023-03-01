Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Людині, яка знає, куди йде, світ дає дорогу
Джордан
До теми
Доброчесність посадовців і militant democracy
Михайло САВЧИН
Стосовно колаборантів треба, виходячи зі статті 4 Конституції, врегулювати порядок припинення їхнього громадянства України та особливості їх правового статусу із механізмами депортації до Московії
01.03.23
|
|
Україна
The Dark Side of the Moon. 50 років
Лукаш Камінський
Альбом приніс музикантам Pink Floyd безсмертя і цілком незлі гроші. Його сила – це музика, з усією її магією, загадковістю та непередбачуваністю
01.03.23
|
|
Дискурси
371-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої доби російські збройні угруповання вели активні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, підрозділи Збройних Сил України відбили понад 85 атак російського ворога.
01.03.23
|
|
Україна
Стара шкіра, нова шкіра
Марія Бакало
Мені гордо за цей танець свободи, який ми танцюємо: «рухатись політично» значить «рухатись вільно», рух до вільності не можна здійснити лиш раз, бо (і кожен українець тепер добре це знає), коли забудеш танцювати цей танець, збагнеш, що тебе нема.
28.02.23
|
|
Штука
370-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.
28.02.23
|
|
Україна
ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію
Генрі Кіссінджер - Ерік Шмідт - Даніель Гуттенлохер
Штучний інтелект може породити третій спосіб пізнання світу, який не є ані людським розумом, ані вірою
27.02.23
|
|
Дискурси
Лютий – рік
Юрко ТИМЧУК
Україна залишається в епіцентрі великої геополітики, але хай Бог милує від такої популярності, що надто дорого коштує для українців.
27.02.23
|
|
Україна
Зберігайте спокій
МАЙКЛ
Невидимі жертви війни. Їх немає в офіційній статистиці, бо їх вбила не куля, їх вбили постійний неспокій, тривога, страшна невідомість і страх
27.02.23
|
|
Дискурси