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...Мов здавлений у палітурках двох, лежу, ніде не читаних історій
Тодось Осьмачка
До теми
Стара шкіра, нова шкіра
Марія Бакало
Мені гордо за цей танець свободи, який ми танцюємо: «рухатись політично» значить «рухатись вільно», рух до вільності не можна здійснити лиш раз, бо (і кожен українець тепер добре це знає), коли забудеш танцювати цей танець, збагнеш, що тебе нема.
28.02.23
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Штука
Лютий – рік
Юрко ТИМЧУК
Україна залишається в епіцентрі великої геополітики, але хай Бог милує від такої популярності, що надто дорого коштує для українців.
27.02.23
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Україна
Сестра
Богдана Фроляк
Вона пішла на четвертий день цієї страшної війни, пішла якось тихо і гідно. Для мене Її відхід став шоком, хоч тепер розумію, що Вона вже поволі йшла з цього світу, у якому Їй було важко жити і творити. І в якому Їй залишалося щораз менше місця. Українська композиторка Ганна Гаврилець.
27.02.23
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Штука
369-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Збройних Сил України відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.
27.02.23
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Україна
Колір кішки
Віталій Портников
Путін – це той коцур, який повинен ловити для Сі Цзіньпіна миші у темній кімнаті і ганятися за власною тінню
26.02.23
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Дискурси
368-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках.
26.02.23
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Україна
На полі крові
Людмила Тарнашинська
Нині ж, у новітній історії України, «трагедія крові» розгортається не тільки на полі бою. Апеляція до Лесі Українки: несподіваний ракурс
25.02.23
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Україна
Кити і черепаха
Дмитро Єльніков
Особливістю нинішньої української революції є те, що наша влада опинилася в тій ситуації, коли хоч-не-хоч, але мусить бути її учасником.
25.02.23
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Дискурси