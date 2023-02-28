...Мов здавлений у палітурках двох, лежу, ніде не читаних історій

Сестра

Богдана Фроляк

Вона пішла на четвертий день цієї страшної війни, пішла якось тихо і гідно. Для мене Її відхід став шоком, хоч тепер розумію, що Вона вже поволі йшла з цього світу, у якому Їй було важко жити і творити. І в якому Їй залишалося щораз менше місця. Українська композиторка Ганна Гаврилець.