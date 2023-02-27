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Жан-Леон Жером. "Портрет італійця"
Понеділок, Лютий 27, 2023 - 11:30
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Сестра
Богдана Фроляк
Вона пішла на четвертий день цієї страшної війни, пішла якось тихо і гідно. Для мене Її відхід став шоком, хоч тепер розумію, що Вона вже поволі йшла з цього світу, у якому Їй було важко жити і творити. І в якому Їй залишалося щораз менше місця. Українська композиторка Ганна Гаврилець.
27.02.23
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Штука
368-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках.
26.02.23
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Україна
На полі крові
Людмила Тарнашинська
Нині ж, у новітній історії України, «трагедія крові» розгортається не тільки на полі бою. Апеляція до Лесі Українки: несподіваний ракурс
25.02.23
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Україна
Роздуми біля зимового горіха
Василь МАХНО
ні нашим ні чужим в лютневому безчассі і замість снігу дим і замість диму птаство
25.02.23
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Дискурси
Фестиваль «Мистецтво – зброя»
Фестиваль «Мистецтво – зброя», який відбувається від 12:00 25 лютого 2023 року в Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin, надає простір мистецтву, що було створене під враженням війни росії супроти України.
25.02.23
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Штука
367-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля росіяни і далі зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби воїни ЗСУ відбили близько 70 атак ворога на цих напрямках.
25.02.23
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Україна
Свідчення війни
Таня Єрмак
Правда безпосередніх оповідей свідків війни: фронту, тилу, окупації, – така тотальна і така безцінна, що будь-які авторські рефлексії часто зайві
24.02.23
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Дискурси
Ілюстрована «Московіада»
Наприкінці березня вийде ілюстроване видання одного із знакових романів української літератури – «Московіада» Юрія Андруховича. Книжка, що вперше побачила світ понад тридцять років тому – у 1992-му, нині виходить в художньому оформленні Романи Романишин та Андрія Лесіва (Творча майстерня «Аґрафка»).
24.02.23
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Штука