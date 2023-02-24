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Промені пам'яті
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Промені пам'яті на Марсовому полі у Львові над могилами Героїв.
П'ятниця, Лютий 24, 2023 - 09:30
До теми
Ілюстрована «Московіада»
Наприкінці березня вийде ілюстроване видання одного із знакових романів української літератури – «Московіада» Юрія Андруховича. Книжка, що вперше побачила світ понад тридцять років тому – у 1992-му, нині виходить в художньому оформленні Романи Романишин та Андрія Лесіва (Творча майстерня «Аґрафка»).
24.02.23
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Штука
365 дзвонів: роковини
Митець Влодко Кауфман прикував розтяжками до землі язики дзвонів, щоб вогнем окопних свічок, запалених співучасниками акції, звільнити їх у певній почерговості, і дозволити пам’яті голосно звучати, плакати, калатати у НАБАТ.
23.02.23
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Штука
365-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили близько 90 атак противника на цих напрямках.
23.02.23
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Україна
Що викликає дежавю
Стефані Паппас
Чи не видається вам поточна ситуація трохи вже знайомою? Відчуття, зване дежавю, може бути викликане виправленням вашим мозком власних помилок.
22.02.23
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Наука
Музика Незламних
Міжнародний проєкт «Музика Незламних» – акція солідарності музикантів світу з Україною» розпочнеться 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення росії в суверенну Україну. Учасники акції виконуватимуть українську музику у форматі офлайн/онлайн концерту, флешмобу, вуличного виступу, відеокліпу або музичного перформансу.
22.02.23
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Штука
364-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, ЗСУ відбили атаки в районах Куземівки, Діброви Луганщини і Федорівки, Ягідного, Берхівки, Бахмута, Курдюмівки Донеччини
22.02.23
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Україна
Спільнота пам’яті
Олег Челяк
Стосунки між близькими людьми, злютованими спільною пам'яттю, детермінують поняття етики – на відміну від відносин з чужими, які визначають мораль
21.02.23
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Дискурси
Наповнюй банк крові — наповнюйся культурою!
Акція «Наповнення» є відповіддю культурної спільноти Львова на непрості виклики часу і має на меті звернути увагу громадськості на нестачу запасів у Банку крові та мотивувати донувати кров для військових та цивільних.
21.02.23
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Штука