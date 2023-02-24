Промені пам'яті

Наповнюй банк крові — наповнюйся культурою!

Акція «Наповнення» є відповіддю культурної спільноти Львова на непрості виклики часу і має на меті звернути увагу громадськості на нестачу запасів у Банку крові та мотивувати донувати кров для військових та цивільних.