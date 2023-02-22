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Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось…
Ліна Костенко
До теми
364-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, ЗСУ відбили атаки в районах Куземівки, Діброви Луганщини і Федорівки, Ягідного, Берхівки, Бахмута, Курдюмівки Донеччини
22.02.23
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Україна
Спільнота пам’яті
Олег Челяк
Стосунки між близькими людьми, злютованими спільною пам'яттю, детермінують поняття етики – на відміну від відносин з чужими, які визначають мораль
21.02.23
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Дискурси
Про Україну від українців
Тетяна ШПАЙХЕР
У Віденському університеті завершився науковий симпозіум “Війна в Україні – богословські, етичні та історичні рефлексії”.
21.02.23
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Галичина
363-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.
21.02.23
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Україна
Маніфест сталого миру
Неможливо отримати мир ціною справедливості чи справедливість ціною миру — для сталої міжнародної безпеки вони мають бути досягнуті одночасно. Візія повоєнного світу
20.02.23
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Дискурси
Дискусія
Андрій Содомора
Може, «круглий стіл» і справді імітує досконалу форму, округлість, щоденним виявом якої – сонце. «А хто ж посміє назвати сонце брехливим?»...
20.02.23
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Дискурси
Користь забобонів
Юрко ТИМЧУК
Поки президент США вказував місце президента РФ в харчовому ланцюгу («Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся»), українці згадували, що поганою прикметою є озвучення мрій
20.02.23
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Україна
362-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.
20.02.23
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Україна