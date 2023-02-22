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Джорджія О'Кіф
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Джорджія О'Кіф «Східні маки» (1928)
Середа, Лютий 22, 2023 - 11:30
До теми
363-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.
21.02.23
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Україна
Користь забобонів
Юрко ТИМЧУК
Поки президент США вказував місце президента РФ в харчовому ланцюгу («Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся»), українці згадували, що поганою прикметою є озвучення мрій
20.02.23
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Україна
362-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.
20.02.23
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Україна
zatrute ziarno – отруйне зерно
Кшиштоф ЧИЖЕВСЬКИЙ
walczącym Ukraińcom – українцям які борються
19.02.23
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Дискурси
Прослухати періодичну систему
Завдяки перетворенню на звук можна почути характерний для елементів спектр.
19.02.23
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Наука
361-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківщини; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганщини та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр Донеччини
19.02.23
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Україна
Касабланка
Віталій Портников
Якщо українське суспільство раз і назавжди не позбавиться колаборантів, нова трагедія більшості, така ж масштабна і страшна, як нинішня війна, не змусить себе чекати
19.02.23
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Дискурси
Рік народження 1923
Василь МАХНО
Поводження зі словами така ж інтимна справа, як довірлива розмова з самим собою, коли ти про себе знаєш усе і ніщо. Так само з поезією – вона про усе і ніщо
18.02.23
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Дискурси