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Будь другом істини до мучеництва, але не будь її захисником до нетерпимості
Піфагор
До теми
362-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.
20.02.23
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Україна
zatrute ziarno – отруйне зерно
Кшиштоф ЧИЖЕВСЬКИЙ
walczącym Ukraińcom – українцям які борються
19.02.23
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Дискурси
Прослухати періодичну систему
Завдяки перетворенню на звук можна почути характерний для елементів спектр.
19.02.23
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Наука
361-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківщини; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганщини та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр Донеччини
19.02.23
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Україна
Касабланка
Віталій Портников
Якщо українське суспільство раз і назавжди не позбавиться колаборантів, нова трагедія більшості, така ж масштабна і страшна, як нинішня війна, не змусить себе чекати
19.02.23
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Дискурси
Рік народження 1923
Василь МАХНО
Поводження зі словами така ж інтимна справа, як довірлива розмова з самим собою, коли ти про себе знаєш усе і ніщо. Так само з поезією – вона про усе і ніщо
18.02.23
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Дискурси
Початок наступу як кінець Росії
Володимир СЕМКІВ
Zbruč зібрав думки військових експертів та аналітиків, які стежать за розгортанням російської атаки на сході. Чим завершиться російський наступ і коли почнеться український?
18.02.23
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Україна
Йшов до цього моменту 120 років
На сцені славетного Карнегі Голу виступив Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. В рамках двомісячного турне колектив влаштував концерт у провідному залі Америки, повному глядачів.
17.02.23
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Штука