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20 лютого – дев'яті роковини розстрілів на Майдані
Понеділок, Лютий 20, 2023 - 11:45
До теми
Прослухати періодичну систему
Завдяки перетворенню на звук можна почути характерний для елементів спектр.
19.02.23
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Наука
Йшов до цього моменту 120 років
На сцені славетного Карнегі Голу виступив Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. В рамках двомісячного турне колектив влаштував концерт у провідному залі Америки, повному глядачів.
17.02.23
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Штука
Що старого в новому календарі УГКЦ
Світлана БАБИНСЬКА
До питання, чому календар, на який зважилися греко-католики, не новоюліанський і коли "Різдво зі світом" переросте в єдину дату Пасхалії?
17.02.23
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Україна
Пострітенські посестри
Юрко ПРОХАСЬКО
Належні до однієї великої мови, про яку найпевніше можна було ствердити, що вона вже давніше перетекла в мертве русло. Але приречене ще не означає відсутнє
17.02.23
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Дискурси
359-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки російських загарбників у районах 16 населених пунктів
17.02.23
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Україна
Два концерти камерної музики
Концертна серія «Музи не мовчать», що з’явилась у березні 2022 року як мистецька відповідь на російське вторгнення в нашу державу, продовжує дивувати слухачів різноманітними програмами з української музики.
16.02.23
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Штука
На коня…
Тарас Прохасько
Де проходить межа між вітальним виявом своїх природжених здатностей а осоружною нищівною працею? Де вібрує межа між користю виховання а насильним накиданням долі?
16.02.23
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Дискурси
Недоповоєнна Європа
Тімоті Ґартон Еш
“Від повоєнної Європи, post-War Europe, до Європи падіння стін, post-Wall Europe – і навспак”. Україна тут стоїть на кожному важливому перехресті. А 24 лютого 2022 року відкинуто всі старі ілюзії – у Європі знову війна, і стіни знову їй загрожують.
16.02.23
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Україна