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Стрітення
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Маріанне Стокс «Стрітення» (1901)
Середа, Лютий 15, 2023 - 12:00
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356-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, зазнаючи значних втрат, продовжують зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони
14.02.23
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Україна
Королі і лампочки
Юрко ТИМЧУК
У майбутньому історики і філологи сперечатимуться, хто має прерогативу для дослідження виступів шостого президента України.
13.02.23
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Україна
“Терен на шляху”: “чеши дідька зрідка” чи комедія помилок?
Олеся Ісаюк
Молоді роки Франка — саме той період його життя, який найкраще надавався до малювання портрета “революційного демократа” — із соціалізмом, процесами й ув’язненням.
13.02.23
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Галичина
Театр актуальної драматургії
Андрій Бондаренко
Сучасний театр – це театр, який адекватно реагує на поточні культурні і соціальні виклики, вміє постійно перевинаходити себе і пробує розмовляти про те, що відбувається довкола нас тут і тепер.
13.02.23
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Штука
355-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківщини; Кремінна і Білогорівка Луганщини; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське та Кліщіївка Донеччини та Залізничне на Запоріжжі
13.02.23
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Україна
Анатомія: нова структура в мозку
Четвертий шар у мозку виконує функцію бар'єра й імунного блокпоста.
12.02.23
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Наука
354-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яру, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.
12.02.23
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Україна
Про квітку
Юрій Перетятко
Боротьба видається красивою лише здаля, а переважно – це смерть
11.02.23
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Минуле