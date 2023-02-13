Кожен своїм шляхом бреде та iншого веде – в цьому i важкiсть

Театр актуальної драматургії

Андрій Бондаренко

Сучасний театр – це театр, який адекватно реагує на поточні культурні і соціальні виклики, вміє постійно перевинаходити себе і пробує розмовляти про те, що відбувається довкола нас тут і тепер.