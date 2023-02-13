Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
black_hole
головна
Світлина фінської фотографині, відеохудожниці Еліни Бротерус
Понеділок, Лютий 13, 2023 - 11:45
До теми
Театр актуальної драматургії
Андрій Бондаренко
Сучасний театр – це театр, який адекватно реагує на поточні культурні і соціальні виклики, вміє постійно перевинаходити себе і пробує розмовляти про те, що відбувається довкола нас тут і тепер.
13.02.23
|
|
Штука
Анатомія: нова структура в мозку
Четвертий шар у мозку виконує функцію бар'єра й імунного блокпоста.
12.02.23
|
|
Наука
354-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яру, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.
12.02.23
|
|
Україна
Про квітку
Юрій Перетятко
Боротьба видається красивою лише здаля, а переважно – це смерть
11.02.23
|
|
Минуле
353-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили атаки в районах Кремінної, Шипилівки, Білогорівки Луганщини та Красної Гори, Бахмута, Іванівського, Парасковіївки Донеччини
11.02.23
|
|
Україна
Пам’яті нескорених
Рік запеклої боротьби, рік важких днів і ночей, рік болючих втрат, але й також рік сили, хоробрості та звитяги, та головне – віри у Перемогу! Напередодні першої річниці російського повномасштабного вторгнення, 22 лютого, Львівська національна опера запрошує долучитися до вшанування пам’яті жертв війни.
10.02.23
|
|
Штука
Завершення подорожі до країни мрій
Алік Олісевич
Боротьба проти тиранії за свободу, права, демократію – віковічна боротьба між добром і злом. Мрії збуваються!
10.02.23
|
|
Дискурси
Фатальний землетрус Ердоґана.
Максим МУЛЯР
Часто стихійні лиха лише додають рейтингових балів главам держав, де сталася трагедія. Втім із Реджепом Таїпом Ердоґаном може статися з точністю до навпаки
10.02.23
|
|
У світі