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П'ятниця, Лютий 10, 2023 - 15:00
До теми
Фатальний землетрус Ердоґана.
Максим МУЛЯР
Часто стихійні лиха лише додають рейтингових балів главам держав, де сталася трагедія. Втім із Реджепом Таїпом Ердоґаном може статися з точністю до навпаки
10.02.23
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У світі
351-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, намагаючись узяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках
09.02.23
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Україна
Про республіканізм
Михайло САВЧИН
Кейс міністра оборони Резнікова з перспективи української системи парламентатизму та семіпрезидеціалізму.
08.02.23
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Україна
350-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, намагаючись захопити Донецьку та Луганську області, продовжують зосереджуватися на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара.
08.02.23
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Україна
Живи в нашій памʼяті, felix Austria
Олена Лисенко
Час перед Першою світовою війною натякав на великі зміни, які мали статися з Австрією, Польщею та Україною. Кожна з них мала вивільнити свій стовбур і попри біль та невміння жити окремо, йти своїм шляхом.
07.02.23
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Штука
Сократ ніколи не писав курсову роботу
Джеремі Тейт
В нашу епоху ChatGPT оцінювати успішність студентів за допомогою традиційних курсових робіт вже більше не має сенсу.
07.02.23
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Дискурси
349-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський загарбник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках, свої основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
07.02.23
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Україна
Все в процесі
Юрко ТИМЧУК
Критична маса має прикру здатність вибухати у найнесподіваніший момент. І ніякі аутотренінги та медитації не допоможуть підготуватися – однаково рвоне зненацька.
06.02.23
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Україна