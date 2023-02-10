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Що б не почалося, воно закінчиться
Луцій Анней Сенека
До теми
Фатальний землетрус Ердоґана.
Максим МУЛЯР
Часто стихійні лиха лише додають рейтингових балів главам держав, де сталася трагедія. Втім із Реджепом Таїпом Ердоґаном може статися з точністю до навпаки
10.02.23
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У світі
351-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, намагаючись узяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках
09.02.23
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Україна
Про республіканізм
Михайло САВЧИН
Кейс міністра оборони Резнікова з перспективи української системи парламентатизму та семіпрезидеціалізму.
08.02.23
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Україна
350-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, намагаючись захопити Донецьку та Луганську області, продовжують зосереджуватися на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара.
08.02.23
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Україна
Живи в нашій памʼяті, felix Austria
Олена Лисенко
Час перед Першою світовою війною натякав на великі зміни, які мали статися з Австрією, Польщею та Україною. Кожна з них мала вивільнити свій стовбур і попри біль та невміння жити окремо, йти своїм шляхом.
07.02.23
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Штука
Сократ ніколи не писав курсову роботу
Джеремі Тейт
В нашу епоху ChatGPT оцінювати успішність студентів за допомогою традиційних курсових робіт вже більше не має сенсу.
07.02.23
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Дискурси
349-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський загарбник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках, свої основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
07.02.23
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Україна
Все в процесі
Юрко ТИМЧУК
Критична маса має прикру здатність вибухати у найнесподіваніший момент. І ніякі аутотренінги та медитації не допоможуть підготуватися – однаково рвоне зненацька.
06.02.23
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Україна