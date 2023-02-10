Що б не почалося, воно закінчиться

Живи в нашій памʼяті, felix Austria

Олена Лисенко

Час перед Першою світовою війною натякав на великі зміни, які мали статися з Австрією, Польщею та Україною. Кожна з них мала вивільнити свій стовбур і попри біль та невміння жити окремо, йти своїм шляхом.