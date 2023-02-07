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Треба мати грубі ілюзії, їхнє підживлення вимагає менше труду
Жуль Ренар
До теми
Живи в нашій памʼяті, felix Austria
Олена Лисенко
Час перед Першою світовою війною натякав на великі зміни, які мали статися з Австрією, Польщею та Україною. Кожна з них мала вивільнити свій стовбур і попри біль та невміння жити окремо, йти своїм шляхом.
07.02.23
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Штука
Сократ ніколи не писав курсову роботу
Джеремі Тейт
В нашу епоху ChatGPT оцінювати успішність студентів за допомогою традиційних курсових робіт вже більше не має сенсу.
07.02.23
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Дискурси
349-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський загарбник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках, свої основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
07.02.23
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Україна
Все в процесі
Юрко ТИМЧУК
Критична маса має прикру здатність вибухати у найнесподіваніший момент. І ніякі аутотренінги та медитації не допоможуть підготуватися – однаково рвоне зненацька.
06.02.23
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Україна
Requiescant in pace
Мирослав Трофимук
Дев'ять днів, як не стало Дмитра Павличка. In memoriam: спогади про нього та – від Марії Вальо – про його гуцульське весілля
06.02.23
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Дискурси
348-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу наші підрозділи відбили атаки росіян у районах Васюківки, Верхньокам’янського, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського, Кам’янки, Сєверного, Первомайського, Веселого, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донеччини
06.02.23
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Україна
Наука втрачає свою інноваційність?
Частка новаторських відкриттів і патентів уже традиційно зменшується.
05.02.23
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Наука
Пам'ятник Лесі
Віталій Портников
Наше звільнення від «русского міра» станеться не тоді, коли ми відмовимося від усіх пам'ятників Пушкіну, а коли росіяни знесуть свої пам'ятники Шевченку
05.02.23
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Дискурси