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Кожен з нас живе у віках, бо ми перш за все — ідеї
Микола Куліш
До теми
Наука втрачає свою інноваційність?
Частка новаторських відкриттів і патентів уже традиційно зменшується.
05.02.23
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Наука
347-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська федерація зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках і продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках
05.02.23
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Україна
Із життя людей і речей
Ольга Кіс
Ця книжка примножує світло, дає надію, вона для тих, що в хвилини затишшя «на нулі» хочуть чогось людського, справжнього, рідного і високого водночас, вона – для нас, щоб не втратили віри у справедливе вирішення смертоносних баталій, коли над народом чуває сам Бог.
04.02.23
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Штука
G7 встановила цінову стелю на російські нафтопродукти.
Водночас набувають чинності обмежувальні заходи ЄУ на імпорт російських нафтопродуктів.
04.02.23
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У світі
Перше плавання «Greenpeace»
Іван Банах
Завершення хронік Квіткової революції: романтичні та ідеалістичні початки "Ґрінпісу", острів Амчітка, 15 вересня 1971 року
04.02.23
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Минуле
346-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.
04.02.23
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Україна
“Забіліли сніги...”: як вписати українця у російську революційну традицію
Олеся Ісаюк
Українці вибирали методи формування мереж дії, росіяни ж відразу перейшли до персонального терору
03.02.23
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Україна
Лютий у Львові
Юрко ПРОХАСЬКО
Чисте м’язеве щастя, легенева радість відкритого дихання – ми самі собі здавалися безсмертними і убезпеченими від усіх лих світу дійовими особами позачасового вертепу
03.02.23
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Дискурси