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Марсель Брудтхерс. "Дошка з яйцями і стільцем" (1966)
Неділя, Лютий 5, 2023 - 23:45
До теми
Наука втрачає свою інноваційність?
Частка новаторських відкриттів і патентів уже традиційно зменшується.
05.02.23
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Наука
Із життя людей і речей
Ольга Кіс
Ця книжка примножує світло, дає надію, вона для тих, що в хвилини затишшя «на нулі» хочуть чогось людського, справжнього, рідного і високого водночас, вона – для нас, щоб не втратили віри у справедливе вирішення смертоносних баталій, коли над народом чуває сам Бог.
04.02.23
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Штука
G7 встановила цінову стелю на російські нафтопродукти.
Водночас набувають чинності обмежувальні заходи ЄУ на імпорт російських нафтопродуктів.
04.02.23
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У світі
Перше плавання «Greenpeace»
Іван Банах
Завершення хронік Квіткової революції: романтичні та ідеалістичні початки "Ґрінпісу", острів Амчітка, 15 вересня 1971 року
04.02.23
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Минуле
346-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.
04.02.23
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Україна
«Воскресіння з України» після Венеції у Києві
3 лютого — 5 березня 2023 року Нацiональний музей «Київська картинна галерея» демонструватиме живопис сучасного знаного львівського маляра Петра Сметани та фільм Олесі Домарадзької і Романа Шишака «Воскресіння з України».
03.02.23
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Штука
«Русофоб» Петр Павел
Максим МУЛЯР
Ще кандидата в президенти Петра Павела кремлівська преса вперто називала «русофобом». Після перемоги на виборах він не зволікаючи довів, що дійсно є «русофобом» у російсько-пропагандистському розумінні, бо активно підтримує Україну.
03.02.23
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У світі
345-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині
03.02.23
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Україна