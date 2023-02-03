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Алекс Колвілл "Кінь і поїзд" (1954)
головна
Алекс Колвілл "Кінь і поїзд" (1954)
П'ятниця, Лютий 3, 2023 - 16:15
До теми
«Русофоб» Петр Павел
Максим МУЛЯР
Ще кандидата в президенти Петра Павела кремлівська преса вперто називала «русофобом». Після перемоги на виборах він не зволікаючи довів, що дійсно є «русофобом» у російсько-пропагандистському розумінні, бо активно підтримує Україну.
03.02.23
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У світі
344-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до нового наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
02.02.23
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Україна
343-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська не припиняють наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнають великих втрат. Ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах 8 населених пунктів Донеччини.
01.02.23
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Україна
До моїх любих гуцулів
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
«Їк добрий вивчєр шукає вивцу, шо пропала, й питає, и кличі, си прислухає, ци ни обизветци, де вна, так и я скрізь по Ваших горах шукав и кликав, си видив’єв за вами»
31.01.23
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Дискурси
Путін проклав Україні шлях до НАТО
Борис Джонсон
Українцям треба дати все необхідне для якнайшвидшого закінчення війни і негайно розпочати процес прийняття України до НАТО
31.01.23
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Дискурси
342-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат, ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на Куп’янському та Запорізькому обороняють раніше захоплені рубежі
31.01.23
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Україна
Депресія
Андрій Содомора
Рух униз – і рух угору: в космічному вимірі (за Гераклітом) – одне й те ж саме. В земному – різне: те навіває депресію, а це знімає її...
30.01.23
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Дискурси
Краще пізно, ніж ніколи
Юрко ТИМЧУК
Сидіти на березі й чекати, коли річкою пропливе труп ворога, можна до «китайської паски». Українці потроху позбуваються східного рудимента, але продовжують очікувати на танки із Заходу.
30.01.23
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Україна