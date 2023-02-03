Алекс Колвілл "Кінь і поїзд" (1954)

«Русофоб» Петр Павел

Максим МУЛЯР

Ще кандидата в президенти Петра Павела кремлівська преса вперто називала «русофобом». Після перемоги на виборах він не зволікаючи довів, що дійсно є «русофобом» у російсько-пропагандистському розумінні, бо активно підтримує Україну.