передова-лютий-2023

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Лютий 2023 року
Четвер, Лютий 2, 2023 - 11:15
До теми
343-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська не припиняють наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнають великих втрат. Ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах 8 населених пунктів Донеччини.
01.02.23
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Україна
342-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат, ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на Куп’янському та Запорізькому обороняють раніше захоплені рубежі
31.01.23
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Україна
Краще пізно, ніж ніколи
Юрко ТИМЧУК
Сидіти на березі й чекати, коли річкою пропливе труп ворога, можна до «китайської паски». Українці потроху позбуваються східного рудимента, але продовжують очікувати на танки із Заходу.
30.01.23
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Україна
На прощання з Дмитром Павличком
Андрій Содомора
Navigare necesse est, vivere non est necesse: плисти конче потрібно, жити – не конче...
30.01.23
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Галичина
341-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи Збройних Сил України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка й Озарянівка Донецької області.
30.01.23
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Україна
340-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах Діброви та Білогорівки Луганщини; Ямполівки, Роздолівки, Солі, Верхньокам’янського, Бахмута, Благодатного, Парасковіївки, Іванівського, Кліщіївки, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Побєди і Вугледара на Донеччині
29.01.23
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Україна
Плацебо помагає і від почуття провини
Навіть приймаючи плацебо свідомо, пацієнти почуваються краще.
29.01.23
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Наука
Шоу двійників
Віталій Портников
Для нас не має значення, скільки є Путіних. Для нас важливо, що Росія – одна, і вона зацікавлена у знищенні українців. І саме від перемоги над нею залежить чи існуватиме Україна
29.01.23
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Дискурси