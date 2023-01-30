Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Кращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими
Оскар Вайлд
До теми
341-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи Збройних Сил України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка й Озарянівка Донецької області.
30.01.23
|
|
Україна
340-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах Діброви та Білогорівки Луганщини; Ямполівки, Роздолівки, Солі, Верхньокам’янського, Бахмута, Благодатного, Парасковіївки, Іванівського, Кліщіївки, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Побєди і Вугледара на Донеччині
29.01.23
|
|
Україна
Плацебо помагає і від почуття провини
Навіть приймаючи плацебо свідомо, пацієнти почуваються краще.
29.01.23
|
|
Наука
Шоу двійників
Віталій Портников
Для нас не має значення, скільки є Путіних. Для нас важливо, що Росія – одна, і вона зацікавлена у знищенні українців. І саме від перемоги над нею залежить чи існуватиме Україна
29.01.23
|
|
Дискурси
Поезія, подорожі, дружба та війна
Василь Махно і Богдан Задура
Розмова про поетів і поезію, про тотального поета Василя Махна і про те, як нам пощастило з польським поетом Богданом Задурою
28.01.23
|
|
Дискурси
Збір Племен Райдуги
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: 4 липня 1972 року у центрі Всесвіту біля Столової гори в Колорадо всі взялися за руки і запала медитативна тиша. Ом-м-м
28.01.23
|
|
Минуле
339-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – обороняються; за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 12 населених пунктів
28.01.23
|
|
Україна
Вихід зазвичай там, де і вхід
Юлія Баір
Може, вихід відкриється тоді, коли припинити його шукати? Важливо тільки те, що шукаючи кожен новий вихід, поволі знаходимо себе.
27.01.23
|
|
Штука