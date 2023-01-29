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Дмитро Павличко
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Дмитро Павличко (†29.01.2023)
Неділя, Січень 29, 2023 - 20:30
До теми
Плацебо помагає і від почуття провини
Навіть приймаючи плацебо свідомо, пацієнти почуваються краще.
29.01.23
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Наука
Збір Племен Райдуги
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: 4 липня 1972 року у центрі Всесвіту біля Столової гори в Колорадо всі взялися за руки і запала медитативна тиша. Ом-м-м
28.01.23
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Минуле
339-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – обороняються; за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 12 населених пунктів
28.01.23
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Україна
Вихід зазвичай там, де і вхід
Юлія Баір
Може, вихід відкриється тоді, коли припинити його шукати? Важливо тільки те, що шукаючи кожен новий вихід, поволі знаходимо себе.
27.01.23
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Штука
338-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.
27.01.23
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Україна
337-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Зазнаючи численних втрат, російський ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках; на Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії; на Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.
26.01.23
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Україна
Відкриття родинної саґи Фредрів-Шептицьких
Іван Монолатій
Три покоління: драматург Фредро, його донька – письменниця й малярка Софія Шептицька, та її син – митрополит Шептицький
25.01.23
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Минуле
336-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни наступають на Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках, на Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняються; ЗСУ відбили атаки у районах Білогорівки Луганщини та семи населених пунктів Донеччини
25.01.23
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Україна