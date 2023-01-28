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Вугледар
Субота, Січень 28, 2023 - 20:45
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Вихід зазвичай там, де і вхід
Юлія Баір
Може, вихід відкриється тоді, коли припинити його шукати? Важливо тільки те, що шукаючи кожен новий вихід, поволі знаходимо себе.
27.01.23
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Штука
338-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.
27.01.23
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Україна
337-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Зазнаючи численних втрат, російський ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках; на Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії; на Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.
26.01.23
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Україна
Відкриття родинної саґи Фредрів-Шептицьких
Іван Монолатій
Три покоління: драматург Фредро, його донька – письменниця й малярка Софія Шептицька, та її син – митрополит Шептицький
25.01.23
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Минуле
336-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни наступають на Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках, на Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняються; ЗСУ відбили атаки у районах Білогорівки Луганщини та семи населених пунктів Донеччини
25.01.23
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Україна
Громадянське самоусвідомлення
Микола Рябчук
Українці вже пройшли точку неповернення – досягли нарешті того розумового визволення, яке тепер треба ще закріпити визволенням мілітарним
24.01.23
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Дискурси
335-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, попри численні втрати зі свого боку, продовжують вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, на Куп’янському – безуспішні наступальні дії, на Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – оборону
24.01.23
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Україна
Деградація
Андрій Содомора
Деградувати – це, образно кажучи, ступати східцями вниз. Так може рухатись не лише людина, а й народ – денаціоналізуватися, тобто винароднюватися
23.01.23
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Дискурси