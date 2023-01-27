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Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
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Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
П'ятниця, Січень 27, 2023 - 14:45
До теми
Вихід зазвичай там, де і вхід
Юлія Баір
Може, вихід відкриється тоді, коли припинити його шукати? Важливо тільки те, що шукаючи кожен новий вихід, поволі знаходимо себе.
27.01.23
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Штука
337-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Зазнаючи численних втрат, російський ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках; на Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії; на Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.
26.01.23
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Україна
Відкриття родинної саґи Фредрів-Шептицьких
Іван Монолатій
Три покоління: драматург Фредро, його донька – письменниця й малярка Софія Шептицька, та її син – митрополит Шептицький
25.01.23
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Минуле
336-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни наступають на Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках, на Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняються; ЗСУ відбили атаки у районах Білогорівки Луганщини та семи населених пунктів Донеччини
25.01.23
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Україна
335-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, попри численні втрати зі свого боку, продовжують вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, на Куп’янському – безуспішні наступальні дії, на Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – оборону
24.01.23
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Україна
Те, що зовсім "не на часі"
Юрко ТИМЧУК
Іван Предтеча забрав усі свята на плечі, а передували тому зовсім несвяткові трагедії, спалахи корупції та міжнародні проблеми.
23.01.23
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Україна
Як патріот Польщі допоміг Україні «Патріотами»
Олександр МОТИЛЬ
Не виключена свого роду конфедерація України, Польщі та Литви, а може й незалежної Білорусі. Фантастика? А, може, ні?
23.01.23
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Дискурси
334-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.
23.01.23
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Україна