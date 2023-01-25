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Ми — це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних
Василь Симоненко
До теми
336-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни наступають на Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках, на Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняються; ЗСУ відбили атаки у районах Білогорівки Луганщини та семи населених пунктів Донеччини
25.01.23
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Україна
335-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, попри численні втрати зі свого боку, продовжують вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, на Куп’янському – безуспішні наступальні дії, на Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – оборону
24.01.23
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Україна
Те, що зовсім "не на часі"
Юрко ТИМЧУК
Іван Предтеча забрав усі свята на плечі, а передували тому зовсім несвяткові трагедії, спалахи корупції та міжнародні проблеми.
23.01.23
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Україна
Як патріот Польщі допоміг Україні «Патріотами»
Олександр МОТИЛЬ
Не виключена свого роду конфедерація України, Польщі та Литви, а може й незалежної Білорусі. Фантастика? А, може, ні?
23.01.23
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Дискурси
334-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.
23.01.23
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Україна
«За нашу і вашу свободу!»: 160 років тому почалося Січневе повстання
Олександр Степаненко
У ніч із 22 на 23 грудня 1863 року розпочалося антиросійське повстання, що ввійшло в історію як Січневе
22.01.23
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Минуле
Хрещений батько
Віталій Портников
Мафіозна організація суспільства – це не наш, це московський принцип існування, тому Україна має шанси очиститися. Мафія не є безсмертною
22.01.23
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Дискурси
333-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках, продовжували спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощували інтенсивність застосування авіації; на інших напрямках – обороняються.
22.01.23
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Україна