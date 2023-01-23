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Хлопці на передовій. Січень 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2023 року
Понеділок, Січень 23, 2023 - 23:00
До теми
Хрещений батько
Віталій Портников
Мафіозна організація суспільства – це не наш, це московський принцип існування, тому Україна має шанси очиститися. Мафія не є безсмертною
22.01.23
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Дискурси
333-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках, продовжували спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощували інтенсивність застосування авіації; на інших напрямках – обороняються.
22.01.23
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Україна
Найдавніша ДНК розповідає про “загублений світ”
На півночі Гренландії вчені знайшли ДНК, якій два мільйони років. Вона розповідає про унікальний світ, з якого походить.
21.01.23
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Наука
“Євшан-зілля” Леоніда Мосендза: парадокс і пастка Валленрода
Олеся Ісаюк
Це не про історію – це про те, як насправді виглядає повернення до свого та чи можливе воно взагалі після фактичного зростання і формування особистості на чужині.
21.01.23
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Україна
Далí у Вроцлаві
Василь МАХНО
Далі прийшов у цей світ, щоби усе життя зіграти. Його бурхлива фантазія стимулювала до усвідомлення, що можна одночасно бути генієм і блазнем
21.01.23
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Дискурси
Міжнародний день Матері-Землі
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: в День Землі 22 квітня 1970 року на вулиці вийшло двадцять мільйонів
21.01.23
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Минуле
332-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганщини та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка Донеччини
21.01.23
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Україна
Велика китайська демографічна проблема
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Китай переживає демографічну кризу. Як вона відобразиться на китайській та й світовій економіці.
20.01.23
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У світі