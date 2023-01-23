Хлопці на передовій. Січень 2023

“Євшан-зілля” Леоніда Мосендза: парадокс і пастка Валленрода

Олеся Ісаюк

Це не про історію – це про те, як насправді виглядає повернення до свого та чи можливе воно взагалі після фактичного зростання і формування особистості на чужині.