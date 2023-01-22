Соборність

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ліногравюра Юрка Коха
Неділя, Січень 22, 2023 - 10:15
До теми
Найдавніша ДНК розповідає про “загублений світ”
На півночі Гренландії вчені знайшли ДНК, якій два мільйони років. Вона розповідає про унікальний світ, з якого походить.
21.01.23
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Наука
Міжнародний день Матері-Землі
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: в День Землі 22 квітня 1970 року на вулиці вийшло двадцять мільйонів
21.01.23
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Минуле
332-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганщини та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка Донеччини
21.01.23
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Україна
Велика китайська демографічна проблема
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Китай переживає демографічну кризу. Як вона відобразиться на китайській та й світовій економіці.
20.01.23
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У світі
Йорданська філателія
Юрко ПРОХАСЬКО
Перекладацтво так само несподівано може завести у незнані і часто зайві закутки пізнань, як і збирання марок
20.01.23
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Дискурси
331-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступі на Бахмутському й Авдіївському напрямках та обороні на Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському; підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 16 населених пунктів Луганської, Донецької та Запорізької областей
20.01.23
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Україна
330-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка Луганщини та Терни, Соледар, Сіль, Верхньокам’янське, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донеччини
19.01.23
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Україна
Перша страта у Львові за австрійським кодексом
Юрій Винничук
У Львові на ту пору свого ката не було. Виписали майстра меча аж із Німеччини. Він приїхав і з'ясувалося, що то старий хворобливий чоловік...
18.01.23
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Дискурси