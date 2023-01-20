Kaoru Kawano

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Каору Кавано «Дитина і маска»
П'ятниця, Січень 20, 2023 - 20:30
До теми
Велика китайська демографічна проблема
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Китай переживає демографічну кризу. Як вона відобразиться на китайській та й світовій економіці.
20.01.23
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У світі
330-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка Луганщини та Терни, Соледар, Сіль, Верхньокам’янське, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донеччини
19.01.23
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Україна
329-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступі на Бахмутському напрямку, безуспішні наступальні дії ведуть на Авдіївському; підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Білогорівки Луганщини та Солі, Красної Гори, Бахмута, Кліщіївки, Водяного, Невельського, Мар’їнки, Побєди Донеччини
18.01.23
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Україна
Синхрони «Українського прориву»
Юрій Чекан
Трагізм цієї опери полягає не тільки у жахливому резонансі з нашим сьогоденням, а й у катастрофічній прірві, що зяє між «Золотим обручем» та «Страшною помстою». Століття, вкрадене в української музики/опери/культури. Вирване з м'ясом. І цю рану треба зшити. Стягнути її закривавлені краї.
17.01.23
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Штука
«Гуртування довкола прапора»
Микола Рябчук
Російські ракети поцілили в саме осереддя української інфантильної «східнослов’янської» ідентичності – у бездумну прив’язаність до Росії
17.01.23
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Дискурси
Мирослав Мороз – літературознавець
Євген Нахлік
До 100-річчя уродин визначного літературознавця, фольклориста, бібліографа, народознавця, джерелознавця, біографа, франкознавця, лесезнавця
17.01.23
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Галичина
328-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Куп’янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках росіяни намагаються покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському – продовжують оборонятися; за добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів
17.01.23
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Україна
Ще більше para bellum
Юрко ТИМЧУК
Bonduelle й Арестович виявилися "консервами" і пішли за російським воєнним кораблем, українці чекають нової зброї та восьмого Рамштайну.
16.01.23
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Україна