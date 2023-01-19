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Передова. Січень2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2023 року
Четвер, Січень 19, 2023 - 13:15
До теми
329-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступі на Бахмутському напрямку, безуспішні наступальні дії ведуть на Авдіївському; підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Білогорівки Луганщини та Солі, Красної Гори, Бахмута, Кліщіївки, Водяного, Невельського, Мар’їнки, Побєди Донеччини
18.01.23
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Україна
Синхрони «Українського прориву»
Юрій Чекан
Трагізм цієї опери полягає не тільки у жахливому резонансі з нашим сьогоденням, а й у катастрофічній прірві, що зяє між «Золотим обручем» та «Страшною помстою». Століття, вкрадене в української музики/опери/культури. Вирване з м'ясом. І цю рану треба зшити. Стягнути її закривавлені краї.
17.01.23
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Штука
Мирослав Мороз – літературознавець
Євген Нахлік
До 100-річчя уродин визначного літературознавця, фольклориста, бібліографа, народознавця, джерелознавця, біографа, франкознавця, лесезнавця
17.01.23
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Галичина
328-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Куп’янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках росіяни намагаються покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському – продовжують оборонятися; за добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів
17.01.23
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Україна
Ще більше para bellum
Юрко ТИМЧУК
Bonduelle й Арестович виявилися "консервами" і пішли за російським воєнним кораблем, українці чекають нової зброї та восьмого Рамштайну.
16.01.23
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Україна
Бачити і чути Україну: оркестр Львівської філармонії на гастролях у США
Від 13 січня до 3 березня львів'яни виступатимуть у Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Маямі, Чикаго, Клівленді, Рочестері, а також у Лонг-Айленд Університеті, Університеті Іллінойсу, Університеті Джеймса Медісона, Університеті штату Джорджія. 15 лютого — концерт у Карнегі Голі.
16.01.23
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Штука
327-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Білогорівки Луганщини, Верхньокам’янського, Краснополівки, Спірного, Солі, Бахмута, Кліщіївки, Новобахмутівки, Великої Новосілки, Пречистівки, Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки, Водяного, Майорська, Мар’їнки Донеччини
16.01.23
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Україна
Щастя жити в Афінах
Віталій Портников
Науковці нещодавно порівняли війну Росії й України з перськими війнами античної Греції. Паралелі виявились очевидними
15.01.23
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Дискурси