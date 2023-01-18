Синхрони «Українського прориву»

Юрій Чекан

Трагізм цієї опери полягає не тільки у жахливому резонансі з нашим сьогоденням, а й у катастрофічній прірві, що зяє між «Золотим обручем» та «Страшною помстою». Століття, вкрадене в української музики/опери/культури. Вирване з м'ясом. І цю рану треба зшити. Стягнути її закривавлені краї.