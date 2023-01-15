Дурні та фанатики завжди впевнені в собі, а розумні люди постійно сумніваються

Як ми (втомлюємось і відновлюємось) разом?

Олександра Кущенко

Львівський Jam Factory Art Center є партнером платформи Magic Carpets, проєкти якої сфокусовані на розвиток кураторів, митців та залучення спільнот через мистецтво. Ці три основні блоки стали основою проєкту «Як ми разом?».