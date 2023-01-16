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Українські рятувальники на руїнах будинку в Дніпрі, знищеного росіянами
Понеділок, Січень 16, 2023 - 10:30
До теми
326-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганщини та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донеччини
15.01.23
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Україна
325-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують наступати на Бахмутському, ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та не полишають спроб покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках; підрозділи ЗСУ відбили атаки в районах 15 населених пунктів
14.01.23
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Україна
Джефф Бек (1944–2023). Піонер і легенда
Лукаш Камінський
Пошук краси міг би стати девізом Бека. Мав мистецьке щастя знаходити її знову і знову, а разом з ним мали щастя і його фани
13.01.23
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Дискурси
Як ми (втомлюємось і відновлюємось) разом?
Олександра Кущенко
Львівський Jam Factory Art Center є партнером платформи Magic Carpets, проєкти якої сфокусовані на розвиток кураторів, митців та залучення спільнот через мистецтво. Ці три основні блоки стали основою проєкту «Як ми разом?».
13.01.23
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Штука
Календар — вічне й мінливе
Ірина МАРТИН
Напередодні Старого Нового року в бібліотеці "Львівської політехніки" зібралися поговорити про особливості календарів та різдвяно-новорічні святкування у Львові в різні часи.
13.01.23
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Галичина
Мислити Європою
Андрюс Кубілюс
Про те, чому чому Україна досі не частина Європейського Союзу і як мінятиме його, коли нею стане, розмірковує експрем'єр-міністр Литви
13.01.23
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Дискурси
324-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах трьох населених пунктів Луганської області та 14 – Донецької, найважча ніч була у Соледарі, тривали бої, ворог кинув ледь не всі основні сили на цей напрям та підтримує високу інтенсивність наступу
13.01.23
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Україна
323-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області
12.01.23
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Україна