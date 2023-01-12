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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2023 року
Четвер, Січень 12, 2023 - 00:15
До теми
Штучний інтелект програмує
Система штучного інтелекту AlphaCode на змаганнях із програмування продемонструвала рівень людини.
10.01.23
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Наука
321-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Побєда Донецької області
10.01.23
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Україна
Кавальчики символізму
Юрко ТИМЧУК
Знаки і прикмети оточують нас перманентно. Іноді вони з’являються дуже доречно, а від деяких спалахів символізму шляки трафляють.
09.01.23
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Україна
320-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів.
09.01.23
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Україна
319-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на оголошений росіянами т.зв. “режим припинення вогню”, протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі, є жертви серед мирного населення
08.01.23
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Україна
Повернення до Лаври
Віталій Портников
Українська Церква в українській Лаврі. Неймовірне прискорення зміни свідомості українців, спровоковане зусиллями однієї людини
08.01.23
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Дискурси
Дім хліба
Василь МАХНО
пшениця з маком й наша коляда бо ми з пшениці – з меленого жита і благовість від ангела спожита і з космосу народжена звізда
07.01.23
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Дискурси
318-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російський ворог зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів
07.01.23
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Україна