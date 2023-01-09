Батальйон "Карпатська січ"

Німці українцям: «Після Marder’ів будуть ще й Leopard’и»

Максим МУЛЯР

Раніше німці казали: ми цього не надаємо Україні, оскільки інші цього не надають. Чи слід останнє рішення Берліна про підтримку ЗСУ трактувати як позитивне зрушення в цьому аспекті?