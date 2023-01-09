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Батальйон "Карпатська січ"
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Бійці батальйону «Карпатська Січ» поблизу Кремінної, Луганська область, 3 січня 2023 року
Понеділок, Січень 9, 2023 - 22:45
До теми
319-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на оголошений росіянами т.зв. “режим припинення вогню”, протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі, є жертви серед мирного населення
08.01.23
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Україна
Дім хліба
Василь МАХНО
пшениця з маком й наша коляда бо ми з пшениці – з меленого жита і благовість від ангела спожита і з космосу народжена звізда
07.01.23
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Дискурси
318-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російський ворог зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів
07.01.23
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Україна
Німці українцям: «Після Marder’ів будуть ще й Leopard’и»
Максим МУЛЯР
Раніше німці казали: ми цього не надаємо Україні, оскільки інші цього не надають. Чи слід останнє рішення Берліна про підтримку ЗСУ трактувати як позитивне зрушення в цьому аспекті?
06.01.23
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У світі
Гідно попрощатися з Різдвом 7 січня
Тетяна ШПАЙХЕР
Що робити з тими, які після анонсованої реформи захочуть і надалі святкувати Різдво 7 січня? Треба дати можливість робити це у рамках рідних конфесій.
06.01.23
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Галичина
317-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має
06.01.23
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Україна
Глобус, дякувати Богу, обертається
Тарас Прохасько
У ці часи, коли Україна нарешті стала комусь потрібною, щоби отримати те, що їй потрібно, мусимо взяти прикуп і з вдячністю хотіти більшого
05.01.23
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Дискурси
Здеградована реальність
Артур Сандауер
Бруно Шульц весь час гойдає нашу уяву між здеградованою реальністю і створеним міфом; ці дві суперечні тенденції – сублімації і компрометації – перетинаються постійно
05.01.23
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Минуле