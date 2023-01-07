Німці українцям: «Після Marder’ів будуть ще й Leopard’и»

Максим МУЛЯР

Тривалий час у питанні військової допомоги Україні німці чітко дотримувалася принципу: ми цього не надаємо, оскільки інші цього не надають. Чи слід останнє рішення Берліна про підтримку України трактувати як позитивне зрушення в цьому аспекті?