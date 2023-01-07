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Субота, Січень 7, 2023 - 00:30
До теми
Німці українцям: «Після Marder’ів будуть ще й Leopard’и»
Максим МУЛЯР
Тривалий час у питанні військової допомоги Україні німці чітко дотримувалася принципу: ми цього не надаємо, оскільки інші цього не надають. Чи слід останнє рішення Берліна про підтримку України трактувати як позитивне зрушення в цьому аспекті?
06.01.23
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У світі
316-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій росіяни успіху не мали. На Запорожжі та Херсонщині противник веде активну оборону.
05.01.23
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Україна
Вже все невідворотно закарбовано на скрижалях
Олександр МОТИЛЬ
У новорічному зверненні похмурого вигляду Путін визнав, що Росія опинилася в серйозних тарапатах
04.01.23
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Дискурси
Полтавська «монобомба» у Львові
Маріанна Челецька
Сценічна версія біографії Героя України Василя Сліпака — смілива інтерпретація монодрами Неди Неждани про уявну наречену воїна із позивним «Міф», котрий прочитується невипадковим і багатозначним символом, що передбачає різнорівневе трактування історії його життя і смерті.
04.01.23
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Штука
315-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.
04.01.23
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Україна
Фізичні досягнення 2022 року
Неможливі частинки, термофотовольтаїка та найшвидший зв’язок.
03.01.23
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Наука
Доробити в новому році
Юрко ТИМЧУК
Дивитися в новорічну ніч на термометр не варто, бо можна увірувати в адекватність Грети Тунберг з її глобальним потеплінням.
03.01.23
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Україна
314-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог, намагаючись окупувати Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на наступі на Бахмутському, намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському за рахунок підрозділів з Херсонського
03.01.23
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Україна