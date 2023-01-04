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Салван Джорджес
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знимка Салвана Джорджеса
Середа, Січень 4, 2023 - 18:45
До теми
Полтавська «монобомба» у Львові
Маріанна Челецька
Сценічна версія біографії Героя України Василя Сліпака — смілива інтерпретація монодрами Неди Неждани про уявну наречену воїна із позивним «Міф», котрий прочитується невипадковим і багатозначним символом, що передбачає різнорівневе трактування історії його життя і смерті.
04.01.23
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Штука
Фізичні досягнення 2022 року
Неможливі частинки, термофотовольтаїка та найшвидший зв’язок.
03.01.23
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Наука
Концепція здійснення соціальних змін
Тарас ПЛАХТІЙ
З чого почати і як не нашкодити, по-більшовицькому реалізуючи сумнівні соціальні експерименти
03.01.23
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Дискурси
314-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог, намагаючись окупувати Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на наступі на Бахмутському, намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському за рахунок підрозділів з Херсонського
03.01.23
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Україна
Віра Вовк у гомоні рідної мови
Надія Гаврилюк
Перо Віри Вовк неспинне було до останніх днів, коли напружено стежила за російсько-українською війною. Так постала поетична збірка “Героїка”, видрукувана вже по її смерті
02.01.23
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Штука
313-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступальних діях на Бахмутському, прагнуть покращити положення на Куп’янському, Лиманському й Авдіївському, ведуть оборону на Новопавлівському і Запорізькому та перегруповують війська на Херсонському напрямках.
02.01.23
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Україна
312-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Але готові до всього. Слава Україні!» (з новорічного привітання українцям Президента України)
01.01.23
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Україна
Прощання з імперією у черзі по масло
Василь МАХНО
Будь-яка імперія сповнена своєї мітології та боговибраності, що базується на військових перемогах і сяє короною на голові августійшого
31.12.22
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Дискурси