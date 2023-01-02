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Більшість тіней існують тому, що ми стоїмо навпроти власного сонячного світла
Ралф Емерсон
До теми
313-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступальних діях на Бахмутському, прагнуть покращити положення на Куп’янському, Лиманському й Авдіївському, ведуть оборону на Новопавлівському і Запорізькому та перегруповують війська на Херсонському напрямках.
02.01.23
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Україна
312-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Але готові до всього. Слава Україні!» (з новорічного привітання українцям Президента України)
01.01.23
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Україна
311-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Генерал Валерій Залужний: «Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції, всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам, всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу – з Новим роком і Різдвом Христовим!»
31.12.22
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Україна
Squawk
Алік Олісевич
Cвітоглядні орієнтири 1990-х – це радше інтуїтивний процес, еклектичне нагромадження загальногуманістичних пріоритетів з домішками ідилічного анархізму
30.12.22
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Дискурси
310-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
30.12.22
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Україна
Про підсумки року
Микола Глібович
У кінці року час думати про підсумки. Чи не щороку ми кажемо собі, що цей рік зовсім інший, тому й підсумки не такі, як завжди, але цьогоріч вони геть інші.
29.12.22
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Штука
Візійне малярство Олекси Новаківського
Любов Волошин
Минає рік 150-літнього ювілею нашого визначного митця. Спробуймо розглянути його оригінальну творчу індивідуальність у дзеркалі сучасного прочитання.
29.12.22
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Минуле
309-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки, Андріївки, Площанки, Червонопопівки Луганщини та Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Побєди Донеччини.
29.12.22
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Україна