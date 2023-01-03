фронт-січень-2023

312-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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«Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Але готові до всього. Слава Україні!» (з новорічного привітання українцям Президента України)