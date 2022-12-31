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листівка О.Погрібної-Кох
Субота, Грудень 31, 2022 - 13:45
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Squawk
Алік Олісевич
Cвітоглядні орієнтири 1990-х – це радше інтуїтивний процес, еклектичне нагромадження загальногуманістичних пріоритетів з домішками ідилічного анархізму
30.12.22
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Дискурси
310-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
30.12.22
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Україна
Про підсумки року
Микола Глібович
У кінці року час думати про підсумки. Чи не щороку ми кажемо собі, що цей рік зовсім інший, тому й підсумки не такі, як завжди, але цьогоріч вони геть інші.
29.12.22
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Штука
309-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки, Андріївки, Площанки, Червонопопівки Луганщини та Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Побєди Донеччини.
29.12.22
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Україна
308-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.
28.12.22
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Україна
Сила музичних емоцій
Вікторія Антошевська
Темрява на концерті вже не дивувала і не лякала, натомість дала змогу глибше зануритись у потік музичної енергії. Мистецтво в часи кризи може підтримати тих, хто цього потребує.
27.12.22
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Штука
Свят забагато не буває
Юрко ТИМЧУК
У процесі «українського рамадану», що набирає обертів, з’являються нові «червоні дні календаря», за які можна потішитися.
27.12.22
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Україна
Любов Волошин: 50 років у Національному музеї ім. Андрея Шептицького
Оксана РОМАНІВ-ТРІСКА
Увесь творчий поступ ювілянтки розгортався під девізом ідейних настанов митрополита
27.12.22
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Галичина