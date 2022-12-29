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Ракета в хаті
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Невибухла ракета в сільській кімнаті на Франківщині
Четвер, Грудень 29, 2022 - 12:30
До теми
308-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.
28.12.22
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Україна
Любов Волошин: 50 років у Національному музеї ім. Андрея Шептицького
Оксана РОМАНІВ-ТРІСКА
Увесь творчий поступ ювілянтки розгортався під девізом ідейних настанов митрополита
27.12.22
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Галичина
307-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
27.12.22
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Україна
306-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганщини, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Курдюмівки, Майорська, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки Донеччини
26.12.22
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Україна
Запах слабкості
Віталій Портников
Запах слабкості – це як феромони. Він п'янить диктаторів. Він позбавляє їх розуму. Він змушує діяти. Запах слабкості відключає мізки та включає інстинкти хижака.
25.12.22
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Дискурси
305-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості. Разом переможемо!» – генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ
25.12.22
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Україна
Що важливіше за поезію?
Василь МАХНО
Поезія не відповідальна про предмет свого опису, про питому густину метафор чи проблиски свіжих епітетів. Тут відповідальність іншого рівня – перед мовою і глибиною сказаного
24.12.22
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Дискурси
Творчість за графіком
Марта Кузій
Лекції обходяться без презентацій на екрані, зустрічі не транслюються в фб, а музичні інструменти – о чудо! – можуть звучати навіть у темряві! Такий вимушений ad fontes, виявляється доволі екологічний і модний. Чи це не є новий етап у творенні культури?
24.12.22
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Штука