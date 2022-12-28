Рене Маґрітт

305-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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«Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості. Разом переможемо!» – генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ