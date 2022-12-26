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Життя — се мій скарб, якого найменшої частинки не гідні заплатити всі скарби світу
Франко
До теми
306-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганщини, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Курдюмівки, Майорська, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки Донеччини
26.12.22
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Україна
305-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості. Разом переможемо!» – генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ
25.12.22
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Україна
Колідувати
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Ходили два дні колядувати – на Святвечір й на Різдво. Бувало – й на третій й четвертий: "Ой, колідо, колідочько, ика ти нам мила, шо Пречиста Діва Мати Сина породила"
24.12.22
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Дискурси
Що важливіше за поезію?
Василь МАХНО
Поезія не відповідальна про предмет свого опису, про питому густину метафор чи проблиски свіжих епітетів. Тут відповідальність іншого рівня – перед мовою і глибиною сказаного
24.12.22
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Дискурси
“Генні перемикачі” відрізняють нас від приматів
Регулювальні сегменти ДНК, ймовірно, колись зробили нас людьми.
24.12.22
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Наука
304-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
24.12.22
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Україна
“Княгиня Романова”: нездійсненна мрія старих політиків
Олеся Ісаюк
Чітко прописана тема негласного суперництва між Галичиною і “Великою Україною”, що звертає на себе увагу.
23.12.22
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Україна
Антиконституційний бунт Трампа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп не просто під’юджував своїх прихильників до штурму Капітолію – він організував «багатосторонню змову», аби скасувати результати президентських виборів 2020 року. Такий головний висновок зробив спецкомітет Конґресу «6 січня».
23.12.22
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У світі