святвечір_впрост

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Ілюстрація Павела Кучинського із передовиці польського журналу Wprost
Субота, Грудень 24, 2022 - 16:30
До теми
“Генні перемикачі” відрізняють нас від приматів
Регулювальні сегменти ДНК, ймовірно, колись зробили нас людьми.
24.12.22
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Наука
Антиконституційний бунт Трампа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп не просто під’юджував своїх прихильників до штурму Капітолію – він організував «багатосторонню змову», аби скасувати результати президентських виборів 2020 року. Такий головний висновок зробив спецкомітет Конґресу «6 січня».
23.12.22
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У світі
303-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах дев'ятнадцяти населених пунктів: одного в Сумській області, одного в Харківській області, семи в Луганській області та десяти в Донецькій області.
23.12.22
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Україна
302-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За триста один день широкомасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад сто тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин, майже дві тисячі артилерійських систем та майже три сотні літаків.
22.12.22
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Україна
Націлюйтесь не на наміри Росії, а на її спроможність
Наталія Бугайова
Захід має не витрачати ресурси на зміну реальності, якої він не контролює, а зосередитися на тому, що він може: позбавити Росію можливості вести війну
21.12.22
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Дискурси
301-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах 25 населених пунктів, зокрема: Масютівка Харківщини; Підкуйчанськ, Діброва, Білогорівка Луганщини; Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Пречистівка Донеччини
21.12.22
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Україна
Лаудація кавалерам ордену «За інтелектуальну відвагу»
Богдан Мисюга
Більшість ніколи не назве мистецтво зброєю чи щитом. Але це тільки тому, що ми звикли до солодкого образу реальності...
20.12.22
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Галичина
Вперед, у Чортопіль!
Ярослав Рудіш
Не тільки любов і правда, а й гумор можуть перемогти смерть і брехню. Гумор означає насамперед свободу. Саме тому його ненавидять диктатори цього світу. Лаудація Юрію Андруховичу
20.12.22
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Дискурси