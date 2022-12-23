Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Світло потребує тіні
Конрад Лоренц
До теми
Антиконституційний бунт Трампа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп не просто під’юджував своїх прихильників до штурму Капітолію, він організував «багатосторонню змову», аби скасувати результатів президентських виборів 2020 року. Такий головний висновок зробив спецкомітет Конґресу «6 січня».
23.12.22
|
|
У світі
302-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За триста один день широкомасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад сто тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин, майже дві тисячі артилерійських систем та майже три сотні літаків.
22.12.22
|
|
Україна
301-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах 25 населених пунктів, зокрема: Масютівка Харківщини; Підкуйчанськ, Діброва, Білогорівка Луганщини; Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Пречистівка Донеччини
21.12.22
|
|
Україна
300-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог і надалі зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському й Авдіївському напрямках, намагається відновити втрачене положення на Лиманському напрямку і веде оборону на інших напрямках.
20.12.22
|
|
Україна
Ніч, коли ходить святий Миколай
Андрій Содомора
До тієї ночі ми, діти, відраховували місяці, тижні, дні, години. Казкова й таємнича, вона наближалася з першими білими сутінками
19.12.22
|
|
Дискурси
Згадуючи «норманську теорію»
Юрко ТИМЧУК
Років через тисячу якісь тодішні Готліб-Зігфрід Баєр чи Август Людвіг Шлецер аналізуватимуть події на наших теренах у ХХІ столітті і сперечатимуться про роль «варягів» та «автохтонів»
19.12.22
|
|
Україна
Смак різки від святого Миколая
Юрій Винничук
Коли я був малий, подарунки від Миколая могли бути різними, але дві речі були завше незмінні – книжка і різка...
19.12.22
|
|
Минуле
299-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки, Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Верхньокам’янського, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки, Красногорівки, Олександрополя, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
19.12.22
|
|
Україна