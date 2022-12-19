Доблесть сильніша від тирана

«Нова радість стала» у мажорному ладі

Стефанія Олійник

Колядування під час війни сповнюється новими сенсами. Мецо-сопрано Лілія Нікітчук і піаністка Марта Кузій у концерті «Коляди на новий лад» у Львівській філармонії озвучили їх на прикладах українських та польських колядок, аранжування яких були здійснені після Другої світової й під час війни нашого часу.