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The Economist
головна
The Economist назвав Україну "Країною року"
Середа, Грудень 21, 2022 - 15:00
До теми
Ніч, коли ходить святий Миколай
Андрій Содомора
До тієї ночі ми, діти, відраховували місяці, тижні, дні, години. Казкова й таємнича, вона наближалася з першими білими сутінками
19.12.22
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Дискурси
Згадуючи «норманську теорію»
Юрко ТИМЧУК
Років через тисячу якісь тодішні Готліб-Зігфрід Баєр чи Август Людвіг Шлецер аналізуватимуть події на наших теренах у ХХІ столітті і сперечатимуться про роль «варягів» та «автохтонів»
19.12.22
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Україна
Смак різки від святого Миколая
Юрій Винничук
Коли я був малий, подарунки від Миколая могли бути різними, але дві речі були завше незмінні – книжка і різка...
19.12.22
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Минуле
299-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки, Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Верхньокам’янського, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки, Красногорівки, Олександрополя, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
19.12.22
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Україна
Українці мовчання
Віталій Портников
Бути українцем у Росії уже сприймається майже як дискредитація російських збройних сил
18.12.22
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Дискурси
«Нова радість стала» у мажорному ладі
Стефанія Олійник
Колядування під час війни сповнюється новими сенсами. Мецо-сопрано Лілія Нікітчук і піаністка Марта Кузій у концерті «Коляди на новий лад» у Львівській філармонії озвучили їх на прикладах українських та польських колядок, аранжування яких були здійснені після Другої світової й під час війни нашого часу.
18.12.22
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Штука
298-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському й Авдіївському напрямках; за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах більш ніж п’ятнадцяти населених пунктів.
18.12.22
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Україна
Чому діти так легко засвоюють граматику?
Дозрівання зони Брока в мозку надає чотирирічним дітям здібності до вивчення граматики.
17.12.22
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Наука