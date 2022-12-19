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Сміливість не можна підробити, це чеснота, яка уникає лицемірства
Оноре де Бальзак
До теми
Ніч, коли ходить святий Миколай
Андрій Содомора
До тієї ночі ми, діти, відраховували місяці, тижні, дні, години. Казкова й таємнича, вона наближалася з першими білими сутінками
19.12.22
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Дискурси
299-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки, Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Верхньокам’янського, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки, Красногорівки, Олександрополя, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
19.12.22
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Україна
Українці мовчання
Віталій Портников
Бути українцем у Росії уже сприймається майже як дискредитація російських збройних сил
18.12.22
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Дискурси
«Нова радість стала» у мажорному ладі
Стефанія Олійник
Колядування під час війни сповнюється новими сенсами. Мецо-сопрано Лілія Нікітчук і піаністка Марта Кузій у концерті «Коляди на новий лад» у Львівській філармонії озвучили їх на прикладах українських та польських колядок, аранжування яких були здійснені після Другої світової й під час війни нашого часу.
18.12.22
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Штука
298-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському й Авдіївському напрямках; за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах більш ніж п’ятнадцяти населених пунктів.
18.12.22
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Україна
Чому діти так легко засвоюють граматику?
Дозрівання зони Брока в мозку надає чотирирічним дітям здібності до вивчення граматики.
17.12.22
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Наука
Маестро хорового мистецтва
Олег Цигилик
Із Павлом Василем наші творчі стосунки тривають досі на перехресті концертних шляхів міжнародного фестивалю духовної музики східного обряду в Кошицях та Пряшеві, де ми успішно проявили себе своїми чоловічими хорами (львівським «Гомоном» та пряшівським – богословів).
17.12.22
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Штука
Прогулянки вздовж і над Сяном
Василь МАХНО
Уявляю, як востаннє оглядається на свій дім мій дідо Юрко, щоби пронести його – не знати для чого, принаймні в своїй пам'яті – як легку пучку світла
17.12.22
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Дискурси